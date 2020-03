Przemysław Kossakowski zgolił brodę. Zabawny komentarz Martyny Wojciechowskiej

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski tworzą jedną z najbardziej lubianych par polskiego show-biznesu. Podróżnik zdecydował się teraz na zaskakującą zmianę, którą Wojciechowska zdecydowała się w zabawny sposób skomentować, przy okazji zdradzając, jak pieszczotliwie nazywa ukochanego.

Kossakowski udostępnił na Instagramie selfie na tle pokaźnej kolekcji książek. W opisie odnosił się do panującej właśnie epidemii i zachęcał do obejrzenia jednego z programów na temat koronawirusa. To jednak nie bogata biblioteczka ani poważny opis przykuły uwagę jego fanów, a nowy wizerunek podróżnika. Kossakowski zdecydował się bowiem ściąć swoją charakterystyczną brodę. Mała, ale bardzo znacząca zmiana zupełnie go odmieniła, a Kossakowskiego naprawdę trudno teraz rozpoznać.