Przez 12 dni jadła wyłącznie banany. Chciała obalić krążący mit. Efekty ją zadziwiły

Eksperymentalna bananowa dieta. Przez 12 dni jadła wyłącznie te owoce

Aby mieć całkowitą pewność co do słuszności swoich racji, Yulia postawiła przed sobą nieco ekstremalne zadanie. W końcu jedzenie wyłącznie jednego produktu przez cały dzień nie brzmi super zdrowo. Dietetyczka chciała jednak na własnej skórze obalić bzdurę dotyczącą zdrowego dawkowania bananów. Stwierdziła, że 12 dni będzie bezpiecznym okresem na taki eksperyment. To, co się wydarzyło w tym czasie, przerosło jej oczekiwania.