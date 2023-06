Przyłapali Hakiela pod lokalem. Cichopek czekała w środku

Poznali się w 2005 roku, gdy przyszło im wspólnie występować w "Tańcu z gwiazdami". Trzy lata później stanęli na ślubnym kobiercu, a małżeństwo przetrwało 14 lat. "Drodzy, podjęliśmy razem decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować" - poinformowali w marcu 2022 roku. Rozwód sfinalizowali w sierpniu.

Jak wygląda to w praktyce? "Fakt" opisuje moment "przekazania" córki między byłymi małżonkami. - Tak, odbierałem córkę od jej mamy - potwierdził Hakiel zapytany o scenę sprzed jednej z warszawskich restauracji.

Przypomnijmy, że niedawno Helena przystąpiła do pierwszej komunii świętej. Jej rodzice i ich nowi partnerzy pojawili się razem przed kościołem, jednak po uroczystej mszy zaplanowano osobne przyjęcia.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!