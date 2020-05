Przysiad bułgarski. Jak prawidłowo wykonać ćwiczenie? Odkryj jego niezwykłe zalety

Jeśli chcesz zacząć trening, pomyśl o ćwiczeniu nazywanym przysiadem bułgarskim. Nie jest trudne do wykonania, a za to przynosi wiele świetnych efektów, w tym także wymodelowane nogi. Przysiad bułgarski możesz także wykonać z niewielkim obciążeniem. Jak go zrobić? Instrukcja znajduje się poniżej.

Przysiad bułgarski pozwala na pięknie wymodelowanie sylwetki. (Getty Images)