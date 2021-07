Przywiązane do bramy schroniska dla zwierząt. Ludzie porzucają je przed wakacjami

- O 4 rano piękna suka owczarka niemieckiego została przywiązana do naszej furtki. Była agresywna, ciężko było nawet do niej podejść, tak zareagowała na porzucenie. Nasze schronisko jest monitorowane, do tego dochodzi siła internetu, wiemy już, kim był pan przywiązujący psa. Sam się do nas zgłosił, tłumacząc, że jechał do lekarza i dlatego przywiązał psa. Uważamy, że takie występki trzeba karać, dlatego zgłaszamy to na policję – zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez porzucenie. Zobaczymy, co organy zdecydują dalej, ale my tego tak nie zostawiamy. A przecież ten pan mógł do nas zadzwonić, pomoglibyśmy, pies w ogóle nie musiał trafiać do schroniska, na pewno znaleźlibyśmy mu nowy dom, a tak będzie sprawa karna… Obecnie suka jest na obserwacji, potem przejdzie sterylizacje i trafi do adopcji –o prawie identycznej historii jak ta sprzed sześciu lat opowiada Patrycja Rubin z Zawiercia.