Regenerum do rzęs – opinie i działanie. Jakie ma właściwości Regenerum do rzęs?

Długie rzęsy oraz gęste brwi to marzenie wielu kobiet. Dobra kondycja włosów zależy przede wszystkim od trybu życia i sposobu odżywiania, ale na szczęście istnieją sposoby na wzmocnienie i odżywienie włosów. Jednym z nich jest regenerujące serum do rzęs i brwi marki Aflofarm - Regenerum. Jest to serum przeznaczone do rzęs oraz brwi, wzmacniające i pobudzające wzrost włosków. Dostępne jest w formie odżywki z eyelinerem do stosowania na linię rzęs oraz w formie serum ze szczoteczką do stosowania na rzęsy oraz brwi. Najlepsze efekty daje jednoczesne stosowanie obydwu produktów. Jak działa Regenerum i jak je stosować? Co ma w swoim składzie serum?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Regenerum do rzęs i brwi skutecznie pozwala na uzyskanie pięknej oprawy oczu. (Getty Images)