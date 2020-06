Rocznice ślubu - jakie mają wszystkie nazwy i co oznaczają kolejne rocznice?

Rocznica ślubu to wyjątkowy dzień, nieważne, czy jest to rocznica pierwsza czy pięćdziesiąta. Jest to doskonała okazja do uczczenia wspólnie spędzonych lat, jednak niektóre z rocznic są uważane za ważniejsze. Dlaczego? Jakie nazwy noszą kolejne rocznice ślubu i co oznaczają te nazwy? Jak obchodzi się rocznice ślubu?

Rocznice ślubu - jakie mają nazwy?

Kolejne rocznice ślubu nazywa się:

• 1. rocznica ślubu – papierowa,

• 2. rocznica ślubu - bawełniana,

• 3. rocznica ślubu – skórzana,

• 4. rocznica ślubu – owocowa albo kwiatowa,

• 5. rocznica ślubu – drewniana,

• 6. rocznica ślubu – cukrowa,

• 7. rocznica ślubu - wełniana,

• 8. rocznica ślubu – blaszana, spiżowa albo brązowa,

• 9. rocznica ślubu – gliniana albo generalska,

• 10. rocznica ślubu – aluminiowa albo cynowa,

• 11. rocznica ślubu – stalowa,

• 12. rocznica ślubu – jedwabna, lniana albo płócienna,

• 13. rocznica ślubu – koronkowa,

• 14. rocznica ślubu - kości słoniowej,

• 15. rocznica ślubu - kryształowa,

• 20. rocznica ślubu – porcelanowa,

• 25. rocznica ślubu – srebrna,

• 30. rocznica ślubu - perłowa,

• 35. rocznica ślubu – koralowa,

• 40. rocznica ślubu – rubinowa,

• 45. rocznica ślubu – szafirowa,

• 50. rocznica ślubu - złota,

• 55. rocznica ślubu – platynowa albo szmaragdowa,

• 60. rocznica ślubu – diamentowa,

• 65. rocznica ślubu - żelazna,

• 70. rocznica ślubu – kamienna,

• 75. rocznica ślubu – brylantowa.

Nazwy 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50 i 75 rocznicy zostały zaproponowane w 1922 roku przez amerykańską pisarkę, specjalistkę w dziedzinie etykiety, Emily Post. Pozostałe nazwy zostały wymyślone 15 lat później przez Związek Jubilerów Amerykańskich.

Rocznice ślubu - co oznaczają?

Nazwy niektórych rocznic ślubu są naprawdę zaskakujące, jednak każda z nazw ma swoje uzasadnienie. Warto zauważyć, że kolejne rocznice określane są mianem różnych materiałów, a im dłuższy staż małżeński, tym bardziej szlachetny materiał. Ma to symbolizować rozwój i uszlachetnienie uczucia, miłość, która staje się coraz mocniejsza. W związku z tym pierwsza rocznica jest rocznicą papierową, ponieważ papier jest surowcem powszechnie dostępnym, tanim, można go z łatwością formować, ale jednocześnie takim, który łatwo jest zniszczyć. Im dłuższy staż ma małżeństwo, tym związek jest bardziej trwały i dojrzały, co ma odzwierciedlenie w nazwach rocznic. Około 40. rocznicy ślubu w nazwach zaczynają się pojawiać drogocenne kruszce i szlachetne kamienie, co oznacza trwały i pełny związek.

Rocznica ślubu - jak się ją obchodzi?

Różni ludzie różnie obchodzą kolejne rocznice ślubu, jednak zwykle pierwsza rocznica jest powodem do hucznego świętowania pierwszego wspólnie spędzonego roku. Kolejne rocznice często obchodzi się mniej szumnie, oprócz rocznic okrągłych, czyli 5., 10., 20., 30… Często hucznie obchodzona jest 50. rocznica ślubu, czyli tak zwane Złote Gody. Z tej okazji wiele osób postanawia odnowić przysięgę małżeńską i organizuje przyjęcia mające przypomnieć o niezwykłej więzi i uczuciu, które łączy dwoje ludzi przez wiele lat.

Rocznice ślubu – Srebrne Gody i Złote Gody

Spośród wszystkich rocznic wyróżnia się dwa szczególne wydarzenia. Są to Srebrne Gody oraz Złote Gody. Te pierwsze to okazja do świętowania 25 spędzonych razem lat. Złote Gody z kolei to rocznica pięćdziesiąta, czyli celebracja połowy wieku przeżytego wspólnie przez parę ludzi.

Rocznice ślubu - jaki prezent dać na rocznicę?

Warto pamiętać, że rocznica ślubu to przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu i nie ma potrzeby robienia sobie z tej okazji prezentów. Można z tej okazji podarować sobie wspólny prezent, taki jak na przykład romantyczna kolacja, wyjście do teatru albo wyjazd na weekend w ulubione miejsce. Jeśli jednak decydujecie się ofiarować drugiej osobie jakiś podarunek z okazji rocznicy ślubu, dobrym pomysłem są prezenty, które są związane z nazwą rocznicy. Przykładowo, na pierwszą, papierową rocznicę można podarować coś z papieru, na przykład piękny list, obraz albo album ze wspólnymi zdjęciami.

Dobrym pomysłem na drugą rocznicę będą ręczniki albo pościel, a na trzecią coś ze skóry, na przykład zegarek albo portfel. Doskonałym prezentem na czwartą rocznicę będzie bukiet kwiatów, a na piątą - drewniana szkatułka na biżuterię albo ramka na zdjęcia. Mając na uwadze nazwę rocznicy, można puścić odrobinę wodzę fantazji i podarować drugiej połówce coś, co będzie się chociaż trochę kojarzyło z nazwą godów!

Alkohol na weselu. Dr Michał Sutkowski ma dla biesiadników radę