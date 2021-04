Rodzina Ewy Minge się powiększyła. Projektantka pokazała nową lokatorkę

Minge pokazała nową lokatorkę

Ewa Minge w czasie pandemii jeszcze bardziej jest aktywna w mediach społecznościowych. Pokazywała w sieci, że w przeciwieństwie do innych gwiazd, nie zamierza korzystać z "podziemia beauty", ponieważ nie uznaje hipokryzji. Na dowód swojej postawy wstawiła zdjęcie dłoni, na których widoczne były odrosty hybrydowych paznokci. Nie szczędziła także słów krytyki pod adresem osób, których po prostu nie lubi.

Jak przyznała Minge, pozytywnym skutkiem trwającej obecnie pandemii jest to, że może znacznie więcej czasu poświęcić rodzinie i swoim ukochanym zwierzętom. W wielu wywiadach projektantka opowiadała o tym, że zawsze uczyła dzieci szacunku do innych stworzeń. Niedawno podzieliła się wspaniałą wiadomością – jej synowa i syn adoptowali kotkę.

"Całe życie uczę moje dzieci, że piękno ma wiele wymiarów i ten kanoniczny stymulowany przez czasy danego pokolenia jest tylko wynikiem mody na kolejne powłoki. Brzydota nigdy nie jest udziałem natury lub wypadku jak bardzo byłaby ona koślawa i daleka od naszych wyobrażeń o ideałach" - czytamy we wpisie.

