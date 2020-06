Jak zrobić kok? Wypróbuj prostych sposobów na niewymuszone codzienne upięcia

Jak zrobić kok? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od finalnego rezultatu, jaki chcesz osiągnąć. Jeżeli chcesz czesać się na co dzień mając przy tym upięte włosy, skorzystaj z możliwości różnych wariantów koka. Każdy z nich jest prosty do zrobienia, a przy tym zapewnia wygodę noszenia.