Domowa maseczka z jajka. Czy znasz ten stary i zaskakujący sposób na gęste włosy?

Domowa maseczka z jajka – dlaczego warto?

Domowa maseczka z jajka – jak ją przygotować?

1. Maseczka z samych jajek – wybierz 2 jaja do włosów krótkich lub 4 do włosów długich. Wystarczy rozmącić jajka, nałożyć na włosy i pozostawić na pół godziny. Następnie umyj włosy oraz nałóż ulubioną odżywkę.

2. Maseczka z jajka i oliwy z oliwek – wymieszaj 2 jajka z 2 łyżkami oliwy z oliwek. Nałóż mieszankę na świeżo umyte pasma, a następnie owiń głowę folią i zostaw na kwadrans. Po tym czasie spłucz wszystko zimną wodą oraz umyj klasycznie włosy.

3. Maseczka z jajka i awokado – wymieszaj jajko z połówką miąższu z awokado, dodaj pół łyżki miodu, łyżkę oliwy z oliwek i 2 łyżki jogurtu naturalnego. Po umyciu włosów nałóż przygotowaną maseczkę, a na nią folię. Trzymaj maseczkę do 30 minut.

4. Maseczka z jajka i banana – do 2 jajek dodaj rozgniecionego banana i pół szklanki mleka. Nałóż maskę na suche włosy, a po 20 minutach trzymania pod ręcznikiem/folią, możesz klasycznie umyć włosy.

5. Maseczka z jajka i olejku rycynowego – dodaj do 2 jajek kilka kropli olejku rycynowego i nałóż na suche włosy. Po kilkunastu minutach spłucz pasma.