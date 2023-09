Czy to perimenopauza? Tak rozpoznasz pierwsze objawy

"Stwierdzenie, że dwa ostatnie lata to był prawdziwy rollercoaster emocji i zmian nastrojów, byłoby sporym niedomówieniem. Trudno wytłumaczyć innym, przez co przechodzisz, gdy sama nie w pełni to rozumiesz. To nie jest tak, że nagle się budzisz i czujesz się inna – początkowo zmiany są tak subtelne, że łatwo je przeoczyć. W moim przypadku była to stopniowa utrata radości, entuzjazmu, energii i zamiłowania do życia. Czułam, że tracę nie tylko siebie, ale i mój umysł. Choć zawsze miałam lęki, teraz przebijały one sufit. Wszystko, co lubiłam robić, przestało mieć znaczenie, ponieważ szczęśliwe odczucia, które były wyzwalaczami aktywności, zniknęły. Było to tak, jakby wypłukano z mojego życia wszystkie kolory, a ja nie wiedziałam, jak je przywrócić – jak połączyć się na powrót z prawdziwą sobą. Gdzie byłam? Dostrzegałam tylko oszustkę – złą, wystraszoną i drażliwą kobietę, która nie mogła sobie przypomnieć, czy myła rano zęby albo czy użyła dezodorantu".