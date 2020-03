Sandra zrozumiała, że była za młoda na ślub. Niedługo po nim wdała się romans ze starszym mężczyzną

Sandra 3 lata temu wzięła spontaniczny ślub. Teraz zrozumiała, że była to pochopna decyzja. Nie jest wierna mężowi, który zamiast imprezować, woli siedzieć w domu.

Sandra po dwóch miesiącach związku wzięła spontaniczny, cywilny ślub. Chociaż niedługo po ceremonii poczuła, że popełniła błąd, tkwi w tej relacji już od trzech lat. Para nie ma dzieci, a kobieta zaczyna się oglądać za innymi mężczyznami.

Nie jest wierna swojemu mężowi Mąż Sandry był jej jedynym partnerem seksualnym i chociaż wyszła za niego za mąż, nigdy nie czuła dużego pociągu do męża. Swoją sytuację opisała na forum internetowym WP Kafeteria.

"Od jakiegoś czasu zaczęło się psuć między nami, głównie z mojego powodu, ponieważ zaczęłam czuć, że nie wyszalałam się (wiem, jak to brzmi), głównie mówię o imprezach itp. Mój mąż raczej nie jest typem imprezowicza i najchętniej całymi dniami siedziałby przed telewizorem. W listopadzie zaczął odzywać się do mnie dawny, 8 lat starszy znajomy. Zapytał, co u mnie i czy miałabym ochotę się spotkać itp. Z niewinnego pisania zaczął się flirt, w który się zagłębiłam" – opowiada Sandra.

"W końcu poszłam do niego w nocy i przespaliśmy się. Na początku nie miałam wyrzutów sumienia, teraz przyszły niestety, ale ja nie chcę powiedzieć o tym mężowi, bo wiem, jak go to zaboli. Chciałabym się z nim rozstać, ale nie wiem, jak to zrobić, bo jest bardzo wrażliwy i wybuchowy, szczególnie pod wpływem alkoholu. Z kochankiem nie mam już kontaktu, bo zignorował mnie po seksie, ale prawdę mówiąc, nie obchodzi mnie to. Utwierdziłam się w tym, że nie powinnam być z moim mężem. Proszę o poradę. Co zrobić, jak z nim porozmawiać? Boję się, że nie da rady po rozstaniu" – dodała zrozpaczona.

Internauci stwierdzili jasno, że Sandra powinna szybko zakończyć ten związek, gdyż żadna ze stron nie będzie szczęśliwa w tej relacji.

"Prosta sprawa, wyprowadzka i kontakt pocztowy, czyli papiery do rozwodu. Nie ma dzieci ani majątku do podziału to bez komplikacji szybki rozwód. Nie marnuj życia", "Nie pasujecie do siebie, przestańcie nawzajem marnować swój czas" – radzili inni użytkownicy forum.

