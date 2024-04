Schudła 30 kg. "Kiedyś spędzałam z 20 godzin na dobę w łóżku"

Metamorfoza to wielkie słowo. Dla wielu osób wydaje się zbyt wielkie, by zacząć. Mimo chęci, często boimy się zmian. Nie wiemy też, jak zacząć. Czy się uda? Czy nie poddamy się po jednym, dwóch dniach? Czy to w ogóle ma sens? Jedną z osób, która zadawała sobie takie pytania jest Agata, która cztery lata temu postanowiła odmienić nie tylko swoją sylwetkę, ale przede wszystkim - życie. Z osoby, która - jak mówi, "spędzała z 20 godzin na dobę w łóżku" stała się szczęśliwą oraz wysportowaną kobietą, pełną życia.