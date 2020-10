Sebastian Fabijański sprzedał swój obraz. Cena może zdziwić

W życiu Sebastiana Fabijańskiego ostatnio wiele się dzieje. Gwiazdor został ojcem miesiąc temu, a poza tym eksperymentuje z innymi niż aktorstwo dziedzinami sztuki. Niedawno wypuścił swój pierwszy raperski album. Dodatkowo zajął się malowaniem obrazów, co pokazuje w mediach społecznościowych.

Sebastian Fabijański maluje obrazy

Sebastian Fabijański chce się spełniać jako artysta na różnych płaszczyznach. Od niedawna relaksuje go malowanie obrazów. W domu ma ich już kilka i wyglądają naprawdę imponująco. Widać, że aktora fascynuje abstrakcja i właśnie w tym duchu powstają wspomniane dzieła.

Gwiazdor był ostatnio gościem w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedział o zamiłowaniu do malarstwa.

- Bartek Szyszko, mój kumpel, z którego powodu ja zacząłem malować. W trakcie kwarantanny połączyliśmy siły. Wspólnie mieliśmy paranoję, co za chwilę się wydarzy. Apokalipsa za oknami - powiedział w materiale Fabijański.

Sebastian zdradził też, że nie miał zamiaru zarabiać na swoich obrazach. Trafiła się jednak osoba, która chciała kupić jedno z dzieł i to ona wyznaczyła ceny. Pierwszy obraz Fabijański sprzedał za 3,5 tys. zł.

Sebastian Fabijański o synu

- To powstanie na pewno. Chciałbym trochę bardziej go poznać, wiedzieć, co mu się podoba - powiedział.