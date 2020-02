Sekret Francuzek. Zobacz, jakich kosmetyków unikają i co stosują w zamian

Francuzki kojarzą się od zawsze ze świeżym i młodzieńczym wyglądem. Z tego też powodu przez wielu uznawane są za najbardziej zadbane kobiety. Makijaż w ich wykonaniu jest lekki i podkreśla atuty twarzy, dlatego też Francuzki nie używają nadmiaru kosmetyków. O czym mowa? Poniżej znajdziesz odpowiedź.

Sekret Francuzek – brak rozświetlacza

Choć Francuzki wręcz słyną z promiennej cery, to jednak nie używają do jej podkreślenia rozświetlacza ani innych tego typu kosmetyków. Wynika to z faktu, że stronią one od sztucznego efektu i stawiają na zdrowy blask nawilżonej cery. Francuzki przede wszystkim stawiają na dogłębną pielęgnację, aby skóra twarzy była doskonale nawodniona oraz jędrna. Lepiej zrezygnować z rozświetlających drobinek i postawić na serum czy krem.