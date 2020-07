Shaggy bob. Wakacyjna wariacja na temat klasycznego cięcia powraca w wielkim stylu

Shaggy bob – dlaczego jest modny?

Shaggy bob – jak stylizować?

Jedną z niewątpliwych zalet shaggy bob jest fakt, że to najprostsza fryzura do stylizowania. Możesz zdecydować się na proste cięcie, ale równie wspaniale zaprezentuje się przy lekkich falach, które dodadzą zadziorności. Po dobrym strzyżeniu nie musisz już niczym się martwić, bo shaggy bob wystarczy przeczesać dłońmi po umyciu włosów i gotowe. Nie musisz stosować produktów do stylizacji, które tylko nadmiernie obciążają pasma, w przypadku shaggy bob kilkukrotne rozczesanie włosów albo szybkie pofalowanie w zupełności wystarczą. To fryzura doskonała na wakacyjne wyjazdy – na plaży zaprezentuje się niezwykle korzystnie. Nie zwlekaj, pomyśl o cięciu w stylu shaggy bob dla siebie.