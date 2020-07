Skrzynki z darmowymi podpaskami i tamponami. Gdzie je znaleźć?

Na pomysł, aby we Wrocławiu postawić skrzynki z darmowymi podpaskami, tamponami i kubeczkami menstruacyjnymi wpadła Adrianna Klimaszewska, działaczka fundacji i stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Pierwsza ogólnodostępna skrzynka została zainstalowana w grudniu 2019 obok siedziby wrocławskiego oddziału Fundacji Centrum Praw Kobiet przy ul. Ruskiej. Teraz jest ich 10. Czy pojawią się też w innych miastach?

Gdzie są skrzynki z darmowymi podpaskami i tamponami?

Pomysłodawczyni inicjatywy Adrianna Klimaszewska, działaczka fundacji i stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet uświadomiła sobie, jak wiele kobiet ma problem, aby zaopatrzyć się w artykuły higieniczne. "Okres ma połowa społeczeństwa. Tymczasem tabu wokół tego tematu sprawia, że spychamy go na bok [...] Chciałabym, żebyśmy zaczęli w końcu o tym mówić. I tworzyć przestrzeń publiczną mając tę kwestię na uwadze" - powiedziała w "Gazecie Wyborczej".

Adrianna Klimaszewska wraz z Bożeną Powagą i Lucyną Cwiach wspólnie stworzyły inicjatywę "Różowa Skrzyneczka". To dzięki nim zainstalowano we Wrocławiu ogólnodostępne punkty z podpaskami i tamponami. Teraz w stolicy Dolnego Śląska jest ich 10. A jak w innych częściach kraju?

"Różowe skrzyneczki" trafiły również do innych miast, m.in. Krakowa, Warszawy i Oleśnicy. Wkrótce trafią do kolejnych. Autorki inicjatywy chcą także, aby podobne skrzynki z artykułami higienicznymi pojawiły się w toaletach we wrocławskich szkołach.