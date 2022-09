Śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny. Lekarze usłyszeli zarzuty

Izabela z Pszczyny apelowała o pomoc. Zmarła w szpitalu

Izabela trafiła do Szpitala Powiatowego w Pszczynie we wrześniu 2021 roku w 22. tygodniu ciąży z powodu odejścia wód płodowych. Kobieta przez cały dzień wysyłała niepokojące SMS-y do swojej matki, w których alarmowała, że czuje się coraz gorzej. Mimo to lekarze nie chcieli dokonać aborcji i czekali na śmierć płodu.