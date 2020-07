WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Stylowe kalosze na deszczowe dni - jakie wybrać i z czym je nosić? Sprawdzą się w deszczowe dni i podczas spacerów brzegiem morza. Kalosze to kobiecy must have nie tylko na jesień. Jakie wybrać i jak je stylizować? Podpowiadamy! Stylowe kalosze bez problemu dopasujesz do każdej stylizacji. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Domodi.pl Kalosze damskie – te modele królują w trendach Deszczowa aura zdecydowanie nie sprzyja długim spacerom, ale co zrobić, jeśli musisz wyjść z domu? Przeciwdeszczowy płaszcz już dawno okazał się bardziej praktyczny od parasolki, a wraz z nim do łask wróciły buty z gumy, które większości z nas kojarzyły się z pracą w ogrodzie czy garderobą dla dzieci. Najmodniejsze kalosze damskie są kolorowe, zdobione oryginalnymi printami, uroczymi kokardami czy klamerkami. Influencerki uwielbiają te tradycyjne od legendarnej marki Hunter, które od lat wiodą prym na muzycznych festiwalach. Za kostkę, do połowy łydki albo w formie klasycznych oficerek do kolana – każde perfekcyjnie współgrają z wzorzystymi, nieprzemakalnymi płaszczami, jeansowymi szortami, a nawet zwiewnymi, dziewczęcymi sukienkami. Damskie kalosze to stylowe ubezpieczenie na gorsze dni. Wybierz swój model i trzymaj w szafie na wypadek kolejnej fali ulewnych deszczów, spacerów po porannej łące nad jeziorem czy jesiennej szarugi. My najpiękniejsze damskie kalosze znaleźliśmy na domodi.pl! Klasyczne Huntery – kalosze na lata Są minimalistyczne, maksymalnie proste w formie, a przy tym niebywale uniwersalne. Kalosze Hunter to nieodłączny element stylizacji stałych bywalczyń muzycznych festiwalów, na których tworzą idealne, stylowe duety z jeansowymi szortami czy kwiecistymi sukienkami. Jak nosić je w miejskiej scenerii? Z jeansowymi rurkami, koszulkami typu basic i klasycznymi trenczami, ze szmizjerkami w prążki i ramoneską albo w stylu country z miękkimi, dzianinowymi swetrami, rozkloszowanymi spódnicami i zakolanówkami. Grunt to wybrać odpowiedni fason i kolor! Czarne kalosze Hunter są dostępne w matowej i błyszczącej wersji, a w letniej kolekcji zachwycają błękity, żółcienie, słodkie odcienie różu czy oranżu. Te kolorowe są mniej uniwersalne, ale ożywią każdy outfit na deszczowy dzień! Materiały prasowe Kalosze w mocnym kolorze – te modele ożywią szare, deszczowe dni Jeśli mowa o kolorach, to ogromny wybór kobiecych kaloszy w najmodniejszych odcieniach znajdziemy też w sieciówkach i topowych sklepach online! Żółte będą świetnie wyglądać z jeansami zarówno ciemnogranatowymi, jak i spranymi, błękitnymi. Do kompletu możesz dokupić przeciwdeszczowy płaszcz w panterkę albo w modnym odcieniu khaki. Cukierkowe, różowe kalosze damskie to patent na oryginalny look w pochmurne dni. Połączysz je z sukienkami w kwiaty, rzeczami z szarej dzianiny i nieprzemakalną kurtką w szarości czy beżu. Genialnie wyglądają też błękitne kalosze, które świetnie zagrają z białymi jeansami i czarnym, przeciwdeszczowym paltem. A jeśli lubisz mocne kolory, wybierz ponadczasową czerwień albo granat – kalosze w tych barwach pasują do wszystkiego i idealnie wpisują się w nadmorski klimat! Materiały prasowe Kalosze w modne wzory – panterka, kwiaty czy abstrakcyjny print? Miłośniczkom oryginalnych stylizacji do gustu przypadną też stylowe kalosze w najmodniejsze printy. Te w panterkę połączysz z jeansami, czarnymi spodniami 7/8, dzianinami w kolorach ziemi czy nieprzemakalną kurtką w czerni. Modele w abstrakcyjne wzory w mocnych barwach dobrze współgrają z bielą i szarością. A kalosze w kwiaty będą pięknie wyglądać w towarzystwie pastelowych sukienek, jasnych jeansów i przeciwdeszczowych płaszczy w kolorach, które przewijają się na butach! Takie gumowce to sposób na kobiecą, romantyczną stylizację przy niesprzyjającej, deszczowej pogodzie. Materiały prasowe Kalosze jak sztyblety – opcja dla lubiących elegancję Z modnych kaloszy możesz uczynić największy atut swojej stylizacji, ale w eleganckich zestawach lepiej sprawdzą się gumowce, które wcale nie przypominają butów na deszcz. Do biurowych outfitów na deszczowe dni pasować będą proste, krótkie kalosze damskie, które do złudzenia imitują klasyczne sztyblety! Takie przeciwdeszczowe buty zestawisz z trenczem, szykownym, kobiecym garniturem, cygaretkami 7/8 i koszulami. Perfekcyjnie sprawdzą się podczas biegu z auta do biura czy na zakupach po pracy. Wybierz je w czerni, w minimalistycznej wersji albo postaw na dziewczęcy model z kokardą lub sznurowaniem! Materiały prasowe Materiał Partnera: Domodi.pl