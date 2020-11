WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 sukienka plisowana 2 godziny temu Sukienka plisowana - dla kogo? Jak ją stylizować? Zastanawiasz się, czy sukienka plisowana to fason odpowiedni dla Twojej figury? A może szukasz pomysłów na to, jak ją nosić? Sprawdź nasz poradnik i najmodniejsze stylizacje z plisowaną sukienką na różne okazje! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sukienka plisowana fantastycznie sprawdzi się na każdą okazję. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Plisowana sukienka – dla kogo? Plisy i marszczenia to prosty sposób na to, by optycznie wymodelować sylwetkę. Klucz do sukcesu? Odpowiednio dobrany krój! Dobrze dopasowana sukienka plisowana zatuszuje wystający brzuszek, szersze biodra czy masywne uda. Wystarczy, że właściwie dobierzesz jej fason. Idealna dla figury typu jabłko będzie trapezowa sukienka mini z plisami od dekoltu po dół kreacji. Taki model zapewni Ci komfort poruszania się i wyeksponuje smukłe nogi! Paniom o sylwetce typu gruszka i odwrócony trójkąt polecamy modele odcinane w talii, które wyrównają proporcje ciała, zamaskują szersze biodra i podkreślą szczupłą talię. Jeśli szukasz kreacji na wyjątkową okazję, ciekawym wyborem będzie długa plisowana sukienka, którą możesz wystylizować na kilka różnych sposobów. A jeśli marzy Ci się ten krój w wersji do biura, postaw na szarość, granat lub beż i długość za kolano – będzie stosownie do zasad dress code’u, wygodnie i stylowo. Jak nosić plisowane sukienki? Stylizacje na różne okazje A z czym nosić plisowane sukienki? Wbrew pozorom nie tylko ze szpilkami. Jeśli brakuje Ci pomysłów na stylizacje z tym elementem damskiej garderoby, koniecznie wypróbuj te propozycje! Plisowana sukienka midi na co dzień

Plisowana sukienka midi + botki? To zestaw idealny na co dzień. Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni model sukienki, np. w kwiaty w wersji boho czy z prążkowanej dzianiny. Do kompletu dobierz parę rockowych botków na platformie, szpilce lub kowbojek na niewysokim obcasie. Do takiej stylizacji możesz dodać chociażby krótką jeansową kurtkę i modne nakrycie głowy, np. kaszkiet. Świetnie sprawdzi się też ramoneska czy długi, oversizowy płaszcz. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Sukienka plisowana na wesele

W weselny klimat genialnie wpisują się sukienki plisowane w żywych, energetycznych kolorach (ogromny wybór znaleźliśmy na stronie allani.pl!). Poza pudrowym różem, błękitem czy miętową zielenią możesz wybrać między innymi koralowy pomarańcz, fiolet millenial purple, fuksję czy intensywną żółć. Każda kreacja tego typu będzie dobrze współgrać ze złotymi sandałami na szpilce i kopertową torebką do ręki. Całość doskonale uzupełnią kwiaty! Może niewielki bukiecik wpleciony we fryzurę? Materiały prasowe (Materiały prasowe) Sukienka plisowana w stylizacji na wieczór

Na bal, bankiet czy uroczystą galę wybierz plisowaną sukienkę w ciemnym, szlachetnym kolorze, który doda stylizacji klasy. Perfekcyjnie sprawdzi się nie tylko czerń, ale też ciemny granat, bordo, butelkowa zieleń czy fiolet. Do takiej sukienki plisowanej możesz dobrać niskie szpilki w stylu Audrey Hepburn i zdobną kopertówkę na łańcuszku. Niezbędnym elementem stylizacji będzie też biżuteria. Na wieczór może być duża i efektowna! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Stylizacja z plisowaną sukienką do biura

Jak wystylizować plisowaną sukienkę do biura? Postaw na szarą, czarną lub beżową kreację o długości midi, najlepiej o kroju szmizjerki, z kołnierzykiem lub niewielkim, kopertowym dekoltem. Dodaj czółenka na słupku albo płaskie, skórzane mokasyny w minimalistycznym stylu oraz marynarkę oversize w pasującym kolorze. Przyda się też duża torba, która pomieści wszystko, co niezbędne. Możesz wybrać shopperkę albo miękki, skórzany worek inspirowany topowymi torebkami Bottega Veneta. To prosty, nowoczesny i oryginalny sposób na look do biura czy na biznesowe spotkaniu. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze