Szczera Julia Wróblewska. "Ludzie przedkładają teorie spiskowe nad naukę i fakty"

Wróblewska punktuje koronasceptyków

Temat szczepień oraz pandemii cały czas pozostaje w kręgu zainteresowania rodaków. Na razie społeczeństwo jest podzielone w kwestii szczepionki. Niektórzy nawet uważają, że cała pandemia nie istnieje i to tylko spisek wymierzony przeciwko ludzkości. Jeszcze inna grupa kategorycznie twierdzi, że osoby zachęcające do szczepionek dostają za to wynagrodzenie. Do tego typu "rewelacji" postanowiła odnieść się Wróblewska na Instagramie.