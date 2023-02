Tak podgrzejesz atmosferę. Walentynkowy seks będzie wyjątkowy

Co rozumiemy poprzez słowo "gra"? Mowa oczywiście o grze wstępnej, którą, niestety, wiele osób traktuje po "macoszemu", a to ona odgrywa kluczową rolę w początkach dobrego seksu. Niech walentynkowa gra trwa więc znacznie dłużej niż zwykle. Powoli poznawajcie swoje ciało i sprawcie, że partner/partnerka poczuje, jak go pragniecie.