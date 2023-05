Te pasty do zębów dają efekt, jak z tureckiej kliniki

Pasty wybielające

Kluczem do białych zębów jest przede wszystkim technika szczotkowania, ale nie osiągniemy efektów bez dobrej jakości pasty. Na rynku mamy wiele produktów, które w zależności od rodzaju potrafią naprawdę wiele: wzmacniają szkliwo, eliminują bakterie, odświeżają, a nawet polerują i rozjaśniają zęby. My polecamy gamę past ON, które zawierają do 95 proc. składników pochodzenia naturalnego i są przyjazne weganom. Opakowaniom można dać drugie życie, dzięki czemu chronimy planetę. Zaletą past ON jest to, że wybielają zęby do 3 odcieni. Do tego rozjaśniają przebarwienia nazębne, a skuteczność past potwierdzona badaniami pod nadzorem dentystycznym.