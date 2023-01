Te znaki zodiaku nigdy cię nie okłamią. Są szczere do bólu

Powiedzą nawet to, co najbardziej bolesne. Sposób jest jednak nieco inny

Lwy są szczere i nie lubią kłamać. Jeśli mają coś do powiedzenia, powiedzą wszystko, nie ukrywając szczegółów. Mogą wyrażać się nieco delikatniej, niż dwa poprzednie znaki, aby nie urazić drugiej osoby, ale i tak powiedzą to, co chcą. Osoby urodzone pod tym znakiem powiedzą ci nawet to, co najbardziej bolesne. Ale zawsze zrobią to po to, by ostatecznie było lepiej, chroniąc przy tym swoich najbliższych.