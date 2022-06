Też w nie wierzysz? Trenerka obala pięć mitów dotyczących ćwiczeń

- Najlepiej połączyć trening cardio z siłowym. Wtedy spalamy nadprogramowe kilogramy, a jednocześnie pracujemy mięśniami. Aby wydobyć mięsień, potrzebujemy ćwiczeń siłowych i to ze sprzętem. Mogą to być ciężarki, piłki, gumy oporowe. Przy czym zawsze pamiętajmy, aby dobierać obciążenie do swoich możliwości. Jeśli jesteśmy początkujący, rzucanie się na osiem kg jest błędem i możemy mieć z tego więcej szkody niż pożytku. Pamiętajmy jednak, aby systematycznie zwiększać obciążenie – gdyż nasze ciało szybko się uczy i przyzwyczaja - tłumaczy ekspertka.