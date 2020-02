Tłusty czwartek. Ile kalorii ma pączek i jak je spalić?

Tłusty czwartek już dzisiaj, a to oznacza, że wkrótce zakończymy karnawał. Zwyczaj ten już od kilku wieków zwiastuje nadchodzący czas zadumy i oczekiwania na Wielkanoc. Na pewno myśląc o tłustym czwartku, głowisz się, ile pączków zjesz w ten wyjątkowy dzień, gdy kalorie się nie liczą.

Choć tłusty czwartek jeszcze trwa, warto zastanowić się, na ile pączków można sobie pozwolić, a następnie jak szybko spalić kalorie. Pojedynczy i klasyczny pączek z dżemem ma około 300-350 kcal , co może nie wydawać się dużo, ale warto zachować umiar oraz rozsądek. Skąd tyle kalorii w małym smażonym ciastku? Głównie z powodu braku wartości odżywczych, ponieważ zawiera olbrzymią ilość cukru , za to ma bardzo mało białka. Po zjedzeniu pączka poczujesz się znacznie lepiej, ale po kilkunastu minutach odczujesz dołek spowodowany szybkim spadkiem poziomu cukru. Jeśli zdecydujesz się na pączki z dobrej cukierni, gdzie nie stosuje się dodatkowych ulepszaczy, na pewno ich smak i zapach będzie znacznie lepszy od tłustych pączków z supermarketu.

Polska tradycja związana z pączkami

Dawniej wszelkiego rodzaju pączki nie były słodkie, wprost przeciwnie, jeszcze w XVII wieku nadziewane były masłem, słoniną, smalcem albo boczkiem. Samo ciasto także się różniło od współczesnej wersji, ponieważ było smażone z ciasta chlebowego. Dopiero w XVIII wieku zaczęto wprowadzać wśród bogatych mieszczan słodką wersję pączków, ale wciąż był to smakołyk dla wybranych. Z czasem pączki ze słodkim nadzieniem stały się symbolem tłustego czwartku, co przetrwało do dzisiaj. Na przełomie wieków w niektórych pączkach można było znaleźć migdał albo orzeszek, co zwiastowało szczęście osobie, która go znalazła.