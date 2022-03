To miała być niewielka akcja. Dziś zagraniczne media chcą robić z nim wywiady

Wszystko zaczęło się od przyjęcia pod swój dach rodziny, która przedostała się z objętej wojną Ukrainy do Polski. Wśród uchodźców znajdowały się również dzieci. Tomasz Grzywiński przyznaje, że bardzo przejął się ich losem i poczuł, że musi zacząć działać. Aby przekonać do siebie najmłodszych i dodać im nieco otuchy, przebrał się w kostium, który spodobał się jego własnym dzieciom. Wziął torbę słodyczy i pojechał na Dworzec Centralny. To, co dzieje się teraz, przerosło jego najśmielsze oczekiwania.