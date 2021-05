"To tylko kilka dni" w ogniu krytyki. Nowy program TTV porusza ważną kwestię, ale w niewłaściwy sposób

Stacja TTV postanowiła wystartować z kolejnym programem, w którym wezmą udział niepełnosprawne osoby. "Down the road" zyskał ogromną popularność i powszechną aprobatę, ale wszystko wskazuje na to, że zupełnie inaczej będzie w przypadku programu "To tylko kilka dni". Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 16 maja, jednak już teraz trwa gorąca dyskusja w sieci.