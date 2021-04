Tori Spelling w 6. ciąży? Fani nie kryją oburzenia

Tori Spelling to córka znanego reżysera i gwiazda serialu "Beverly Hills 90210". Kobieta od dawna wzbudza wiele kontrowersji swoim wyglądem, do którego ma spory dystans. Ogromna zainteresowanie budzi również jej życie rodzinne - Tori jest mamą aż pięciorga dzieci.

Radosna nowina czy głupi dowcip?

Rzekoma ciąża Spelling budzi również wątpliwości ze względu na wiek aktorki. - Wstydź się, jeśli to tylko dowcip. Ciąża nie jest tematem do żartów" - napisała jedna z obserwujących. "Naprawdę mam nadzieję, że nie wykorzystujesz ciąży jako żartu primaaprilisowego, biorąc pod uwagę, że jest tak wiele kobiet, które chcą mieć dziecko" - brzmi inny komentarz.

Jak na razie Tori Spelling nie odpowiedziała fanom czy rzeczywiście jest w ciąży, czy nie. Jeżeli jednak gwiazda chciała tylko zażartować wstawiając zdjęcie z ciążowym brzuszkiem, to chyba będzie musiała przeprosić swoich fanów. W komentarzach wyraźnie widać, że jeśli ciąża to tylko żart na Prima Aprillis to nikomu nie będzie do śmiechu.