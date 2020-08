Tragedia w Krzemieniewie. Leśniczy odkrył romans żony z proboszczem?

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna zastrzelił swoją żonę, a następnie popełnił samobójstwo. W liście pożegnalnym stara się wyjaśnić, dlaczego to zrobił, jednak są to zbyt osobiste sprawy, by o nich mówić – powiedział dzień po tragedii "Dziennikowi Bałtyckiemu" Jarosław Kurowski, zastępca prokuratora rejonowego w Człuchowie.

Od mieszkanki dowiaduje się, że ponoć cała wieś wiedziała, że Agnieszka M. ma romans z księdzem. Jarosław Kurowski potwierdził, że w śledztwie "rzeczywiście pojawia się ksiądz". Kolejną zagadką jest to, czy kobieta była w ciąży. – Jeżeli sprawca orientowałby się, że kobieta jest w ciąży i mimo to do niej strzelił, wówczas można uznać, że chciał pozbawić życia kobietę i nienarodzone dziecko, ale podstaw do tego nie mamy – powiedział prokurator Pawłowi Wojciechowskiemu.