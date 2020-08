Trendy jesień 2020: Julia Wieniawa w sukience maxi i sneakersach

Sukienka, którą wybrała, niestety nie należy do najtańszych, bo jest projektu marki Chloe, więc trzeba za nią zapłacić 1679 zł. Podobne jednak znajdziemy na Zalando. Warto skorzystać z ostatnich dni wyprzedaży sukienek letnich, by potem wykorzystywać je do jesiennych stylizacji.

Kreacje połączyła z butami od Versace, model: Linea Fondo Fire One. Białe sneakersy to must have na polską złotą jesień. Za te akurat trzeba zapłacić od 400 zł do nawet 1000 zł.