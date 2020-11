Ubóstwo menstruacyjne. Szkocja jest pierwszym krajem z darmowymi produktami higienicznymi

Prawdziwy przełom związany z ubóstwem menstruacyjnym nastąpił w Szkocji. W tamtejszym parlamencie jednogłośnie zatwierdzono ustawę wprowadzającą prawo do darmowego dostępu do artykułów higienicznych takich jak tampony czy podpaski. To pierwszy taki przypadek na świecie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szkocja umożliwi powszechny dostęp do środków higienicznych. (123RF)