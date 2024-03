W dojrzałym wieku zaczęły robić karierę. "Wcześniej byłoby to niemożliwe"

- Marzyła mi się za to szkoła teatralna. Rodzice traktowali to jednak jak fanaberię. Mama pracowała w banku i przekonywała mnie, że powinnam iść w jej ślady, zdobyć dobry zawód. Poszłam więc na ekonomię, a potem standardowo – rodzina, dziecko, praca. Może nie w banku, ale za biurkiem, w administracji – opowiada. Ale myśl o aktorstwie ciągle do niej wracała.