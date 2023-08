W tych kasach kolejka będzie najdłuższa. Nawet do nich nie podchodź

Nie podchodź do takich kas

Istnieje także inna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Jeśli zależy nam na czasie, nie powinniśmy podchodzić do kasy, która znajduje się najbliżej kas samoobsługowych. Powód jest bardzo prosty. Chociaż kasy samoobsługowe rzeczywiście są wygodne i możemy z nich skorzystać sami, często wymagana jest też pomoc pracownika, chociażby wtedy, gdy musimy skasować alkohol. Niestety nie zawsze jest do tego wyznaczona konkretna osoba – wtedy najczęściej robi to kasjerka lub kasjer, który pracuje najbliżej. Co chwilę musi więc odejść od swojej kasy i pomóc klientowi przy kasie samoobsługowej, co oznacza, że kolejka zaczyna się wydłużać.