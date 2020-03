Walczy z koronawirusem. W poruszającym wideo ostrzega przed jedną rzeczą

Poprzez wideo chce pokazać bliskim i znajomym co znaczy koronawirus i jak wygląda walka o zdrowie i odzyskanie pełni sił. Tara jest zdeterminowana i mówi, że pokona wirusa. Choć nie widziała swoich córek od niemal tygodnia, wierzy, że wkrótce wyjdzie z tego i pokona chorobę oraz spotka się z bliskimi. Ma również ważne przesłanie. Przestrzega przed paleniem papierosów. Ten nałóg powoduje, co zostało potwierdzone przez ekspertów, że trudniej wygrać się z chorobą.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Liczba zgonów spowodowanych koronawirusem wzrosła w czwartek w Wielkiej Brytanii do 144. Liczba wykrytych zakażeń do 3269. Początkowo rząd brytyjski zakładał łagodne podejście do walki z epidemią i wytworzenie tzw. odporności stadnej. W skrócie polega ona na tym, że jeśli wystarczająco dużo osób zachoruje na daną chorobę, to duża część społeczeństwa nie będzie już podatna na zachorowanie i epidemia sama zacznie wygasać.