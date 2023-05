Weekendowy horoskop miłosny – 12-14 maja. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Wodnik – weekendowy horoskop miłosny, 12-14.05.2023

Wraz z nadejściem wiosny wielu Wodników zakochało się po uszy, dlatego dla większości będzie to udany weekend. Spędzą go na randkach, beztroskich flirtach i gorących spotkaniach tylko we dwoje. Samotne osoby również nie będą miały na co narzekać. Miłość wisi w powietrzu, więc mają teraz o wiele większą szansę poznać osobę, która okaże się ich wymarzoną i długo poszukiwaną drugą połówką.