Weekendowy horoskop miłosny – 25-27 sierpnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Strzelec – weekendowy horoskop miłosny 25-27.08.2023

Ostatni weekend sierpnia to dobry czas na nowe przygody. Strzelec powinien wziąć to sobie do serca, bo ledwo może już wytrzymać w domu. Wzywa go otwarta przestrzeń i nowe możliwości. Dotyczy to szczególnie osób samotnych. Warto zaplanować jakąś ciekawą wycieczkę albo urządzić imprezę, która ściągnie na orbitę Strzelca nowe towarzystwo – w tym też potencjalnych partnerów.