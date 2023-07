Weekendowy horoskop miłosny – 28-30 lipca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Rak – weekendowy horoskop miłosny 28-30.07.2023

Raki skupią się w ten weekend na życiu rodzinnym i domowym. Może ich los nie jest usłany różami, jednak same zapracowały na miejsce, w którym obecnie się znajdują. Czas przestać rozpamiętywać stare miłości i skupić się na tym, co udało się zbudować. Jeśli Raki ogarnie nastrój sentymentalny, powinny go w sobie stłumić i pod żadnym pozorem nie otwierać drzwi do wspomnień. To już zamknięty rozdział, najlepsze jest wciąż przed nimi.