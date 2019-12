Weronika Marczuk wróciła do Polski. Opowiedziała o tym, co robiła na Ukrainie

Weronika Marczuk ostatni raz pojawiła się publicznie w polskich mediach w 2014 roku. To właśnie wtedy zdecydowała się powrócić na Ukrainę, by wspomóc swoją ojczyznę. Opowiedziała o tym, co działo się przez lata jej nieobecności.

Weronika Marczuk-Pazura wróciła do Polski (ONS.pl)

– Wszystko jest po coś. To była chwila bardzo trudna dla każdego, kto pochodzi z Ukrainy, kto tam mieszka. To był Majdan i ten 2014 rok był i tak wyjęty z życia. Ktoś walczył tam na barykadach, my tutaj, każdy dawał z siebie wszystko – powiedziała w rozmowie z Mateuszem Hładki z "Dzień Dobry TVN".

Weronika Marczuk powróciła na Ukrainę Wszystko zaczęło się od Majdanu. – Przyciągnął moje serce i siły z Polski na Ukrainę – wyznała. Wcześniej Marczuk mieszkała przez 25 lat w Polsce. Na Ukrainę wracała okazyjnie, tylko po to, by odwiedzić rodzinę.

– Po Majdanie okazało się, że były takie zmiany, że potrzeba było zachodnich menedżerów, reformy. To był super czas. Wyjechałam z grupą polskich menedżerów reformować największą spółkę skarbu państwa na Ukrainie – Koleje Ukraińskie – powiedziała.

Pracowała tam przez dwa lata jako dyrektor zarządu. – Uważam to za największy uniwersytet swojego życia. Stanowisko niemałe, ale chodziło o to, że na Ukrainie na pewno takiego stanowiska kobieta jeszcze nie zajmowała. To był też krok do przodu, jeśli chodzi o kobiety – pochwaliła się.

Po dwóch latach Marczuk skończyła swoją misję w kolejach, ale została jeszcze na Ukrainie, żeby pracować w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej.

Obecnie wróciła do Polski, gdzie przygotowuje się do roli matki. – Polska dlatego, że instynkt macierzyński mówi o tym, że trzeba być tam, gdzie jest lepiej nam wszystkim jako rodzinie – wyznała.

