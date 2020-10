Weronika Rosati była prześladowana przez kolegów. "Dwóch chłopaków pastwiło się nade mną"

- Miałam 24 lata, dostałam główną rolę we francuskim filmie oscarowego producenta. Przyjechałam do Paryża, robiłam przymiarki do kostiumów. Przez cały czas mówiłam mojej agentce, że nie będę brała udziału w scenie topless. I to zostało mi obiecane. Po trzech tygodniach pracy producent wezwał mnie do siebie, powiedział, że zmienia zdanie i muszę zagrać tę scenę - opowiedziała aktorka.