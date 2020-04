Weronika Rosati korzysta ze słonecznej pogody. Uwagę zwraca filiżanka

Weronika Rosati ma filiżankę Elizabeth Taylor

Wśród tego chaosu i niepewności artystka znalazła chwilę na odpoczynek i filiżankę bezkofeinowej kawy. Jest to jednak wyjątkowe naczynie dla Weroniki Rosati. Filiżanka należała kiedyś do Elizabeth Taylor, która jest inspiracją i wzorem do naśladowania dla aktorki. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, że amerykańska gwiazda jest bliska jej sercu. Nawet kiedy zdawała do szkoły aktorskiej, wcieliła się w postać, która odgrywała zmarła aktorka. Trzeba przyznać, że filiżanka robi wrażenie. Ręcznie malowane kwiaty idealnie wpasowują się w wiosenną aurę.