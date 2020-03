Weronika Rosati z okazji Dnia Kobiet: "...byśmy nie musiały już walczyć o nasze prawa"

Weronika Rosati z okazji Dnia Kobiet podziękowała kobietom za wsparcie. Skierowała także w ich stronę wyjątkowe życzenia, zwracając uwagę na problem nierównego traktowania ze względu na płeć.

Weronika Rosati dziękuje za wsparcie

Rosati po ujawnieniu szokującej prawdy o jej ówczesnym związku z Robertem Śmigielskim spotkała się z wieloma różnymi reakcjami. Na aktorkę spadła ogromna fala krytyki – zarzucano jej kłamstwo i chęć wybicia się na skandalu, kosztem niewinnego człowieka. Mimo to, jak sama wyznała, przewyższały pozytywne komentarze od innych kobiet, okazujących jej wsparcie w trudnej sytuacji. I to między innymi im dziękuje we wpisie z okazji Dnia Kobiet."Dzisiejsze święto jest dniem wszystkich kobiet, ale ja chce podziękować tym, które wspierają inne kobiety, są z nimi solidarne, są na nie wrażliwe, walczą o nie. Tym, dla których inne kobiety są ważne" – napisała.