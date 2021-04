Wiosna sprzyja zmianom. Monika Zamachowska chce z tego skorzystać

W ostatnim czasie zaszło sporo zmian u Moniki Zamachowskiej. Przede wszystkim u jej boku nie zobaczymy więcej Zbigniewa Zamachowskiego – aktor wyprowadził się z mieszkania tuż przed Wielkanocą. Dziennikarka stara się pokazać internautom, że powoli układa swoje życie na nowo. Na profilu w mediach społecznościowych Zamachowska jest bardzo aktywna i często pokazuje swoje codzienne zmagania.

Początkowe informacje dotyczące rzekomego rozstania Zamachowskich były traktowane bardziej jako plotka i błędna interpretacja. Jednak po ukazaniu się zdjęć Zamachowskiego, który zabierał z mieszkania własne rzeczy, sprawa okazała się poważna.

Pozytywne nastawienie Zamachowskiej

W maju tego roku Zamachowscy mieli obchodzić 7. rocznicę ślubu. Niestety ich z pozoru idealny i pełen miłości związek powoli przechodzi do historii. Doniesienia o nadchodzącym rozwodzie zostały potwierdzone przez Monikę Zamachowską za pomocą social mediów, a niedługo później ukazał się szczegółowy wywiad dziennikarki, w którym opisała ostatnie wydarzenia dotyczące bezpośrednio jej życia osobistego.

Podobno mimo bolesnego rozstania z mężem, Zamachowska długo nie rozpaczała. Jak się okazuje, dziennikarka uwierzyła w siebie i w to, że jeszcze będzie szczęśliwa. Jeśli ufać kolejnym doniesieniom, w otoczeniu dziennikarki znajduje się mężczyzna, który "wykazuje duże zainteresowanie jej osobą".

Radością dziennikarki jest praca. To właśnie dzięki niej przestaje myśleć o słabościach oraz smutnych chwilach, które jeszcze ją czekają. Bardzo chętnie wrzuca do sieci zdjęcia prezentujące, jak obecnie wygląda jej mieszkanie po przemeblowaniu albo pokazuje się w coraz to nowszych stylizacjach, gdy zmierza do pracy. Niedawno zaś była prowadząca "Pytanie na śniadanie" podzieliła się wpisem, w którym zasugerowała, co niedługo zamierza zrobić w związku z nadchodzącą małymi krokami wiosną.

"Wiosna, panie. I co poradzisz, jak nic nie poradzisz? Ja się cieszę. Za tydzień obsadzam balkony ziołami i żadna 'zimna Zośka' nie będzie mi bruździć. Tyle o tym. No, chyba że mi odradzicie" - napisała Zamachowska pod zdjęciem ukazującym drzewo.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać: "A w życiu! Odradzać!? Działania!? Byle do przodu", "Sadzić zioła, potem suszyć i dodawać do wszystkiego", "Też tak zamierzam, bo teraz to żadna przyjemność i przeziębienie gotowe", "Z wiosną może nowa miłość? Jest Pani bardzo ciepłą osobą. Życzę najlepszego", "Byle do przodu. Tak więc - sadzimy!".

