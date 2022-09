Świat mówił o jej romansie z Zełenskim. Po latach tak to wspomina

Julia podkreśla, że Wołodymyr Zełenski od pierwszych dni objęcia stanowiska bardzo poważnie podchodził do powierzonej mu roli. Mężczyzna jest pracoholikiem i całą energię poświęcał na to, by wspomagać swoich obywateli i dążyć do umocnienia się Ukrainy. Tymczasem, po niewątpliwym kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, nadeszła otwarta wojna, którą wywołała Rosja.