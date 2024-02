Jest z biednej rodziny. Mówi, jak traktowali ją mieszkańcy wsi

"Takie rzeczy mocno zapisują się w człowieku"

Kamila Urzędowska nie miała problemu, aby odnieść się do swojej ogromnej wrażliwości oraz nieśmiałości, z którą musiała stoczyć walkę, zanim dostała się do szkoły aktorskiej we Wrocławiu. Wychowała się w Karłowicach Wielkich, choć wielkie są tylko z nazwy - miejscowość zamieszkuje około 300 osób. Kiedy miała 16 lat, wraz z rodzicami przeprowadziła się do Nysy.