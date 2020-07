Wywiesił baner Trzaskowskiego. Jego posesja została zdewastowana

Zniszczona posesja wyborcy Trzaskowskiego. To już drugi atak

Mieszkaniec dolnośląskiej miejscowości zdecydowanie nie ma szczęścia do sąsiadów. To już kolejny atak, który spowodowany jest jego poparciem dla kandydatury Rafała Trzaskowskiego na urząd prezydenta RP. Do pierwszego aktu wandalizmu doszło przed I turą wyborów. Wtedy zniszczono baner wyborczy, a na oknach pozostawiono wulgaryzmy. To jednak nie wystarczyło bandytom. W momencie, gdy zawisł nowy baner, doszło do kolejnego, jeszcze bardziej brutalnego ataku na posesję.