Wyznał miłość przed całym miastem. Zdjęcie już krąży po sieci

Małżeństwo pana Henryka i pani Gosi przetrwało już okrągłych 35 lat - to piękny staż! Ten ważny moment wierny mąż mieszkanki Sępólna Krajeńskiego uwiecznił w wyjątkowy sposób, o którym rozpisują się teraz media.

Z całą pewnością przywołanie słów piosenki reggae "Każdego dnia" artysty Mesajah w tak wyjątkowy sposób zapadnie pani Gosi na długo w pamięć. To się nazywa prawdziwa miłość! Baner został wypatrzony przez regionalnych dziennikarzy i zamieszczony na oficjalnym Facebooku Sępólna Krajewskiego.

