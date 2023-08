Z obawą patrzą na wrzesień. "Od kilku lat każdy kolejny jest trudniejszy"

"Nie znam nauczyciela, który by z chęcią wracał do pracy"

W ankiecie "Głosu Nauczycielskiego" 46 proc. nauczycieli stwierdziło, że odczuwa zmęczenie oraz wypalenie zawodowe. Stres wywołany pracą z rodzicami to niejedyne wyzwanie. Wielu myśli o tym, w jakim kierunku zmierza polski system edukacji. Po pojawieniu się drugiej części podręcznika do Historii i Teraźniejszości autorstwa prof. Roszkowskiego na nowo ożyły emocje związane z tym przedmiotem. Nauczyciele mają wątpliwości również co do samego ministra edukacji Przemysława Czarnka.