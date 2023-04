Zabronione w ogrodzie. Kara nawet do 5 tys. złotych i więzienie

W odpadach znajdują się resztki chorych roślin. Gdzie można je wyrzucić?

Bywa, że krzaki i rośliny w ogrodzie atakują szkodniki. Wówczas niezbędne jest potraktowanie ich silnymi środkami chemicznymi. Odpadów spryskanych chemią z całą pewnością nie można zaliczyć do odpadów bio. Co robić w takiej sytuacji? Najłatwiej jest oddać odpady do PSZOKU, jednak należy uprzedzić pracowników, co się w nich znajduje, aby mogli pozbyć się odpadów w bezpieczny i ekologiczny sposób.