Zakończenie roku szkolnego 2020. Kiedy uczniowie rozpoczną wakacje?

Koniec roku szkolnego 2019/2020, jak będzie wyglądał?

Formę oraz termin wydania świadectw uczniom ustala dyrektor poszczególnych placówek. Może zdecydować, że odbiór świadectw nastąpi w trybie indywidualnym, może wskazać godziny odbioru świadectw dla danej klasy czy grupy uczniów. Uczniowie, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna, wrócą do szkół we wtorek 2 września 2020 roku.